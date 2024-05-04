İzmir'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İzmir'de silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla 9'u ise serbest bırakıldı.

İzmir'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

'de polis ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan ayrıca uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik 30 Nisan'da Kınık ve Bergama ilçelerinde operasyon düzenledi.

Hava destekli operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17,86 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 190 sentetik hap, 11 tabanca, 1 otomatik tüfek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından dün adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere, 9'u serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

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