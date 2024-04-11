Bayram günü ısınmak isterken evinden oldu

Yangın, Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan iki katlı evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hilmi A. (70) ısınmak için elektrikli battaniyeyi çalıştırdı. Bir süre sonra açılan elektrikli battaniye yangına sebep oldu.

Hilmi A.’nın evden çıkarak durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı eve müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.