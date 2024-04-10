Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü

Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram (70), hayatını kaybetti.

Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü

'da İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camisi'ne kılmak giden Ehliman Bayram, hutbe sırasında fenalaştı.

Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, geçirdiği belirlenen Ehliman Bayram'a kalp masajı yaptı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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