Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 19 ölü, 2912 yaralı

⚠️ Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.



Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;

📌6️⃣1️⃣5️⃣ trafik kazası meydana geldi.

📌3️⃣6️⃣0️⃣.4️⃣9️⃣5️⃣ araç denetlendi.

📌2️⃣0️⃣.1️⃣4️⃣2️⃣ araca hız ve… pic.twitter.com/pVJLZ7BOr2