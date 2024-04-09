Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 19 ölü, 2912 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk 3 gününde 1838 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
Bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Yaralananların sayısı ise 2912 oldu.
Bakan Yerlikaya bayram tatili boyunca hız denetimlerinin 24 saat esasına göre devam edeceğini gece saatlerinde de radarla hız kontrollerinin süreceğini belirtti.
Yerlikaya sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda da uyardı.
⚠️ Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2024
Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;
📌6️⃣1️⃣5️⃣ trafik kazası meydana geldi.
📌3️⃣6️⃣0️⃣.4️⃣9️⃣5️⃣ araç denetlendi.
📌2️⃣0️⃣.1️⃣4️⃣2️⃣ araca hız ve… pic.twitter.com/pVJLZ7BOr2
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