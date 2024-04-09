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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 19 ölü, 2912 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde 1838 trafik kazası meydana geldiğini, 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2912 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 19 ölü, 2912 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk 3 gününde 1838 meydana geldiğini duyurdu.

Bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Yaralananların sayısı ise 2912 oldu.

Bakan Yerlikaya bayram tatili boyunca hız denetimlerinin 24 saat esasına göre devam edeceğini gece saatlerinde de radarla hız kontrollerinin süreceğini belirtti.

Yerlikaya sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda da uyardı.

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