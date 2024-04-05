Bayram temizliği yaparken düşüp yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi Ahmet Yalçıner Plaza’da, iddiaya göre bayram temizliği için evinin camlarını silen Nurhan Doğan (62), dün saat 11.00 sıralarında dengesini kaybederek 6’ncı kattan binanın havalandırma boşluğuna düştü.

Emekli polis olan eşi, Nurhan Doğan’ın düştüğünü 2 saat sonra açık olan pencereden baktığında fark etti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nurhan Doğan, otopsi işlemlerinin ardından bugün Karacabey ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde toprağa verildi.