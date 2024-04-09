Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Sağlık Bakanlığından "Ramazan Bayramı" genelgesi yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması, çalışmaların 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülmesi için alınacak tedbirleri belirledi. İşte bayramda sağlık hizmetleri hakkında bilgiler...



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Bayram tatili boyunca 81 ilde 760 bin 449 sağlık personeli görev yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını bildirdi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerin acil birimlerinin diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine devam edeceğini belirtti.



Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:



"Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."



BAYRAMDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?



Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.



Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.



BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?



Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak.



Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.