Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bu yıl bayramda 9 gün tatil yapılacak. Resmî tatil olarak değerlendirilen bu günlerde sağlık kurumları için de araştırmalar başladı. Bakanlıkça, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesine yönelik hazırlanan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Peki, bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Sağlık Bakanlığından "" genelgesi yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması, çalışmaların 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülmesi için alınacak tedbirleri belirledi. İşte bayramda sağlık hizmetleri hakkında bilgiler...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bayram tatili boyunca 81 ilde 760 bin 449 sağlık personeli görev yapacak. Sağlık Bakanı , bayram tatili boyunca genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerin acil birimlerinin diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak.

Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...