İzmir'de antika silah kaçakçılığı operasyonu

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmatı ile ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti.



Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, antika olduğu değerlendirilen 4 tabanca, 13 dolma tabanca, 2 havalı tabanca, 10 tüfek, 78 tabanca mermisi, çok sayıda kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi.



Operasyonda, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.