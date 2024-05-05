İzmir'de antika silah kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu değerlendirilen çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de antika silah kaçakçılığı operasyonu

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ve mühimmatı ile ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, antika olduğu değerlendirilen 4 tabanca, 13 dolma tabanca, 2 havalı tabanca, 10 tüfek, 78 tabanca mermisi, çok sayıda kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Operasyonda, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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