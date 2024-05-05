İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş'ta düzenlenecek olan "Wing For Life Run 2024" etkinliği nedeniyle bazı yollar saat 12.00-17.00 arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta düzenlecek olan Wing For Life Run 2024 etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Saat 12.00-17.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında Muallim Naci Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden Bebek istikametine çift yönlü, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi'nden Arnavutköy ışıklarına kadar ve Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi kesişiminden Arnavutköy istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı alternatif güzergahlar olarak belirlenen Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak üzerine yönlendirilecek." denildi.

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