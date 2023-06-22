Bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman tatil olacak?

Kurban Bayramı tatili öncesi kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak. Peki, bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman tatil olacak?

Bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman tatil olacak?

Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek. Bayram süresince kargoların çalışma durumu da çeşitli posta ve gönderim işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, "Bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman olacak?" sorularının yanıtı...

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

şirketlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

Kargo şubeleri; 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün vatandaşlara hizmet verecek.



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