Kanoya çarpan deniz taksinin kaptanının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Kınalıada-Kalamış arasında 27 Nisan Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında deniz taksi ile İranlı iki kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kano parçalanırken iki kadın denize düştü. Yaralanan iki kadın DAK/SAR ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz taksinin kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Ö. Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen kaptan Özkan, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



“ÇATIŞMA YAŞADIĞIMIZ ESNADA BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"



Kaptan Ahmet Ö. savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "1 buçuk yıl gemici olarak 7 aydır kaptan olarak görev yapmaktayım ve 5 buçuk yıldır denizcilik geçmişim bulunmaktadır. Bostancı şehir hatları iskelesinden, Eminönü Evliya Çelebi şehir hatları iskelesine yolcu transferi yapmaktayız. Deniz taksi içerisinde toplamda 4 yolcu bulunmaktadır. Gemimizin seyir yardımcı cihazı olarak furuno marka radar ve harita sistemimiz var. Güvenlik amacıyla ise kameramız mevcut. Çarpışma anında mevcut radar ve harita sistemimiz çalışmaktadır.

Fakat çatıştığımız kano suya yakın ve çok küçük olduğu için radarın çalışma prensibi nedeniyle kano muhtemel radar reflektörü olmadığı için cihazımda temas olarak gözükmedi. Çarpışmadan sonra gördüğüm üzere kano oldukça küçük ve kısaydı. Çarpışma yaşadığımız sırada bir gürültü duydum. Duyduğum gürültü üzerine arıza yaptığımı düşünerek makineyi boşa aldım ve konuyu arka tarafımda tespit ettim. Sonra denizde bulunan bir kano yolcusunu kurtarmak için 180 derece dönerek kurtarma manevramı yaptım."



"BİR YATTAN BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİM"



Kaptan ifadesinin devamında, "Onu kurtarırken 20-25 metre açıklarında bilinci kapalı ve can yeleği olmadığı için kafası su içinde ikinci bir kano yolcusu olduğunu fark ettim. İlk yolcunun bir aciliyeti bulunmadığından tekneyi gemicime bırakarak denize atladım. Bilinci kapalı yolcuya ulaşıp başını su üstüne çıkardım ve civardaki bir yattan bağırarak yardım istedim." diye konuştu.