Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından doktora götürülen erkek çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı.

Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 yaşındaki çocuk, dış kulak yolunda kanama ve şiddetli ağrı şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dış kulak yolunda 2 canlı kurtçuk tespit edilen ve tedavisi yapılan çocuk, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Tedaviyi gerçekleştiren Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, hastanın dış kulak yolunda kanlı akıntı olduğu için kendilerine başvurduğunu belirtti.

Ailenin de evde kulaktan dışarı doğru çıkan kurtçukları gördüğünü aktaran İnan, "Biz de muayenesinde dış kulak yolunda hareket eden 2 kurtçuk tespit ettik ve endoskop yardımı ile kurtçukları canlı şekilde dışarı aldık. Daha sonra incelenmesi adına mikrobiyoloji bölümü ile temasa geçerek oraya gönderdik." bilgisini verdi.

Dış kulak yolunda kurtçuk bulunmasının oldukça nadir olduğunu ifade eden İnan, "Özellikle bu gibi hareketli, canlı kurtçukları görmek nadir rastladığımız bir durum. Hasta şu an normal tedavisini almakta. Herhangi bir enfeksiyon görülmesin diye kulak damlaları, antibiyotik verildi. Takip edilmekte, şu an herhangi bir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Manisa'da eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti

Manisa'da eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...