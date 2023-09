Bayrampaşa'daki İSPARK otoparkında araçlara zarar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'a ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'na gelenler, park halindeki araçlarının camlarının kırıldığını gördü.



Bu şekilde yaklaşık 20 aracın camlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldığı tespit edildi.



Mağdur Onur Özkardeş, dün saat 20.00'de otoparka geldiğini ve aracını camları kırık şekilde bulduğunu belirterek, "Buradaki herkesin istediği mal ve can kaybının önlenmesi. Hem de bir kişi buraya bakıyor. İki katlı kapalı bir otopark. Dışarıda ne yer bulabiliyorsunuz ne güvenlik sağlayabiliyorsunuz." diye konuştu.



Vatandaşların otoparkı güvenli olduğunu düşünerek tercih ettiklerini anlatan Özkardeş, şunları aktardı:



"Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi ve tabii ki güvenliğin sağlanması. Buraya kameralar koyulması, güvenlik sayısının artırılması, istediğimiz bu. Taş atılmış şekilde sileceğin altında taş izi vardı. Cam patlamış komple. Kamera koyulsun, güvenlik koyulsun. Sadece kamera da bu işi çözmez. Güvenlik yetkilileri buraya gelsin. Nöbet tutsunlar gerekirse. Bu insanların can ve mal kaybı önlensin. Tespit edilen 15-20 araçta hasar var, herhangi bir şekilde bize taahhüt verilmiyor şu anda."

İSPARK otoparkında araçları zarar gören vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.



Polis, araçlara zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.