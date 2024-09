Bazı ürünleri Avrupa’da toplatıldığı iddia edilen Eyüp Sabri Tuncer'den açıklama

Yapılan açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz,



Eyüp Sabri Tuncer olarak, ürünlerimizin güvenliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu her zaman önceliğimizdir.

1 Mart 2022 itibarıyla, Avrupa Birliği'nde Butylphenyl Methylpropional (Lilial) adlı bileşenin kozmetik ürünlerde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Tüm Avrupa firmaları gibi bizler de bu düzenlemeye tamamen

uyduğumuzu ve ürünlerimizde bu maddeyi kullanmadığımızı belirtmek isteriz.



Markamız, bu yasağa uygun olarak formüllerini güncellemiş ve Mart 2022'den önce bu bileşeni içeren ürünlerin satışını durdurmuştur. Şu an piyasada bulunan ürünlerimiz, güvenli ve en yüksek kalitededir. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu asilsiz iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını kamuoyuna duyururuz.



Markamıza duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ederiz. 100 yıllık tecrübemizle, her zaman sağlığınızı ön planda tutarak, Avrupa Birliği kriterlerine uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz.

Saygılarımızla." denildi.