Bazı ürünleri Avrupa’da toplatıldığı iddia edilen Eyüp Sabri Tuncer'den açıklama

Türkiye'nin ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in bazı ürünlerinin Avrupa’da toplatıldığı iddiası sosyal medyaya konu olmuştu. Marka, söz konusu iddialarla ilgil açıklama yaptı. Eyüp Sabri Tuncer resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı ve bu asilsiz iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağı" duyuruldu.

Bazı ürünleri Avrupa’da toplatıldığı iddia edilen Eyüp Sabri Tuncer'den açıklama


Avrupa Birliği'ni kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’in Mart 2022 öncesinde üretilen bazı ürünlerini toplatma kararı aldığı öne sürülmüştü. Eyüp Sabri Tuncer resmi internet adresinden söz konusu iddialara yanıt verildi.

Bazı ürünleri Avrupa’da toplatıldığı iddia edilen Eyüp Sabri Tuncer'den açıklama - 1

Yapılan açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz,

Eyüp Sabri Tuncer olarak, ürünlerimizin güvenliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu her zaman önceliğimizdir.
1 Mart 2022 itibarıyla, Avrupa Birliği'nde Butylphenyl Methylpropional (Lilial) adlı bileşenin kozmetik ürünlerde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Tüm Avrupa firmaları gibi bizler de bu düzenlemeye tamamen
uyduğumuzu ve ürünlerimizde bu maddeyi kullanmadığımızı belirtmek isteriz.

Markamız, bu yasağa uygun olarak formüllerini güncellemiş ve Mart 2022'den önce bu bileşeni içeren ürünlerin satışını durdurmuştur. Şu an piyasada bulunan ürünlerimiz, güvenli ve en yüksek kalitededir. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu asilsiz iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını kamuoyuna duyururuz.

Markamıza duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ederiz. 100 yıllık tecrübemizle, her zaman sağlığınızı ön planda tutarak, Avrupa Birliği kriterlerine uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz.
Saygılarımızla." denildi.

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