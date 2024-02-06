Bebeğini arsaya gömen anne hakkında karar belli oldu

“PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR”



2 Kasım 2023 görülen 5’nci duruşmada Bilge Çapa HTS kayırlarını kabul etmediğini ileri sürerek, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu ileri belirtmişti. Aynı duruşmada Bilge Çapa’nın annesi S.Ç. ile Bilge Çapa’yı doğum yapacağı gün hastaneye götüren taksici F.O. da tanık olarak dinlenmişti.



ADLİ TIP’TAN RAPOR İSTENDİ



23 Kasım 2023 yılında 6’ncısı görülen duruşmada Bilge Çapa, önceki beyanlarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Bilge Çapa’nın avukatı, olayda kasıt olmadığını, Bilge’nin bebeğe sahip çıktığını belirterek, tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine ve tutuklunun halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelemişti.



MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Bugün görülen duruşmada Bilge Çapa 7’nci kez hakim karşısına çıktı. Anne Bilge Çapa, kendisinin masum olduğunu, bir suçu olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Bilge Çapa’nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin olduğunu belirterek, anne Bilge Çapa’yı alt soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

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