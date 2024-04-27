Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 30 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.