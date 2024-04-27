Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 30 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.
Bugün
32/
19
Yarın
35/
18
Salı
31/
22
Çarşamba
30/
21
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