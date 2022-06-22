Bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.



Teklifin ilk imza sahibi Refik Özen, düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığının bir kısım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını, Komisyon üyelerinin de yapıcı öneri ve görüşleriyle teklife katkı sağlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "İYİ Parti olarak milli savunmaya ilişkin konuları hep hassas görüyoruz. Konuyu hep siyaset üstü gördük ve her bütçesine de 'evet' oyu kullandık. Kanun teklifine genel manada olumlu bakıyoruz. Ancak ordumuzun çıkarları doğrultusunda eleştirilerimizi de dile getiriyoruz." diye konuştu.



Örs, teklife, astsubaylara makam ve görev tazminatının verilmesine ilişkin madde eklenmesi gerektiğine dikkati çekerek "TSK'nın bel kemiği olan astsubaylarımız emekli olduktan sonra tekrar çalışma durumunda kalmaktadırlar. Bu duruma bir çözüm getirmeliyiz." ifadesini kullandı.



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "bu zamana kadar hiç kimsenin AK Parti iktidarları kadar Türk ordusuna zarar vermediğini" iddia etti.



Kahraman Türk subaylarının kumpaslarla ordudan tasfiye edildiğini, FETÖ'nün kirli çocuklarının yolunun açıldığını savunan Arık, "Bu kirli yapıları tasfiye ederken başka yapıların önünü açıyorsunuz. Özel konularda, savunma ve danışma hizmeti verdiğini açıklayan SADAT hakkında ne düşünüyorsunuz? Milli Savunma Bakanlığı, bu paramiliter yapı karşısında herhangi bir girişimde bulundu mu bulunmayı düşünüyor mu?" diye sordu.

