Bedelli askerlik düzenlemesi komisyondan geçti

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Teklif, yoklama kaçağı ve bakaya durumda olanlara bedelli askerlik imkanı sağlayacak. Düzenleme 550 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Mevcutta bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 lira ancak düzenlemeden yararlanacaklar için bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak yeni bir bedelli ücreti belirlenecek.

20 maddelik kanun teklifinde, genelkurmay başkanlarının görev süresiyle ilgili dikkat çeken bir düzenleme de var. Buna göre genelkurmay başkanlarının yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılıyor.

Bu düzenleme ile 4 yıllık görev süresinin sonuna gelen 67 yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor.

