Bedelli askerlikte yeni dönem

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliği göre; bedelli hakkından vazgeçenler, yeniden başvuru yapamayacak.

Bedelli askerlikte yeni dönem

'de yayımlanan yönetmeliğine göre kurada hak kazananlar bu haklarından vazgeçtiğinde tekrar başvuru yapamayacak.

Yönetmelik uyarınca temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığı kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek.

Yönetmeliğe göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden bedelli başvurusu yapabilecek.

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