Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi



– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi



– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi



– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri