Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Mayıs 2024 tarihli ve 32537 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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