Kurtulmuş: Hedef özgürlükçü sivil anayasa

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri devam ederken hedefin "özgürlükçü sivil anayasa" olduğunu dile getirdi.



Sabah gazetesine konuşan Kurtulmuş, görüşmeleri sonucunda "partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır bulduğunu" söyledi.



"Yeni anayasa yapmanın esasının samimiyet olduğunu" belirten Kurtulmuş, "Bu Meclis, tartışmasız şekilde anayasa yapma iradesine sahiptir." ifadesini kullandı ve "Siz anayasa yapamazsınız, sizin böyle bir yetkiniz yok gibi söylemlere prim vermeyiz." dedi.

"MİLLET ODAKLI BİR ANAYASA"



Meclis Başkanı vatandaş ve millet odaklı bir anayasa hedeflendiğini kaydederek sürecin de açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı.



"12 Eylül'ün karanlık yükünü milletin sırtından indirmekte kararlı olduklarını" dile getiren Kurtulmuş, ilk dört madde ve vatandaşlık tanımı konusunda ise partilerin kahir ekseriyetinin bu maddelerin değişmemesi fikrinde olduğunu söyledi.

