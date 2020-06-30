Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristlerden biri ölü ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 500 bin liraya kadar ödülle aranan "Adil Akyürek" olduğunu belirtti.

Açıklamada, Akyürek'in 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Teröristle birlikte, 1 adet roketatar, 1 adet piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.