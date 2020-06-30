Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristlerden biri ölü ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki yıl önce Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü bombalı saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist öldürüldü.

NTV Haber 30.06.2020 - 10:19 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 10:33

Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristlerden biri ölü ele geçirildi

İlişkili Haberler

Bedirhan bebeği ve annesini şehit eden teröristler yakalandı

Bedirhan bebeği ve annesini şehit eden teröristler yakalandı

Hakkari'de şehit olan Nurcan Karakaya ve Bedirhan'ın acısı dinmiyor

Hakkari'de şehit olan Nurcan Karakaya ve Bedirhan'ın acısı dinmiyor

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 500 bin liraya kadar ödülle aranan "Adil Akyürek" olduğunu belirtti.

Açıklamada, Akyürek'in 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Teröristle birlikte, 1 adet roketatar, 1 adet piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...