Belediye otobüsleri ne zaman bedava? İşte toplu taşımanın ücretsiz olacağı tarih

9 günlük ramazan bayramı tatilinin başlamasına sayılı günler kala toplu taşımalardaki durum da belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararları duyuruldu. İşte, Metro Metrobüs Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum...



BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?



Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.



İBB'DEN TOPLU TAŞIMA AÇIKLAMASI



İBB, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluların 9 günlük bayram tatilinde Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre; 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.



İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.