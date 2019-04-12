Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Birol Arslan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanmasının ardından 4 Nisan'da mazbatasını alıp belde belediye başkanlığı görevine başladı.



Daha sonra Arslan, yine kendi partisinden belediye başkanlığı yapan Ömer Faruk Mutan'dan devraldığı belediyeye ait borç durumunu gösteren dev bir afiş hazırlattı.



Bu afiş, hizmet binasının dış duvarına asılarak belde halkına duyuruldu.

Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, “Kimseyle bir kaos ortamı yaratma gibi bir isteğim yok. Kimseyi zan altında da bırakmak istemiyorum. Amacım bu değil, amacım insanların Kepez Belediyesinin şeffaf olmaları görmesi. Görev süremde bir yıl dolduğunda da benim yönetimimdeki belediyeye ait son durumu yine aynı afiş yöntemiyle insanlara duyuracağım" dedi.

Ömer Faruk Mutan ise afişte yer alan borç miktarlarının sadece kendi dönemine değil, 10 yıllık bir sürece ait olduğunu dile getirdi.



Mutan, “Ben de borç ile devraldım. Eski başkan İsmail Yaşar Oğuz'dan da gelen bir borç var. Ben kimse için afiş yaptırmadım, kaos ya da kriz ortamı yaratmadım. İş yapmayı tercih ettim. Ankara'ya gittim, yol yoktu yol istedim. Allah razı olsun AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bizi hiç yalnız bırakmadı, ne istediysek yardım etti. Bizi hiç boş çevirmedi. Benim dönemimdeki borç 28-30 milyon lirayı geçmez" şeklinde konuştu.