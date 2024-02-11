Belediyeye ait binada yangın çıkaran şahıs yakalandı

Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Belediyeye ait binada yangın çıkaran şahıs yakalandı

Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Belediyesi'ne ait binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, güvenlik kameralarından failin Ü.T. olduğunu tespit etti.

Camını kırdığı binayı yanıcı maddeyle ateşe verdiği belirlenen Ü.T gözaltına alındı.

Belediyeye ait binada yangın çıkaran şahıs yakalandı - 1

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek inceleme yaptı.

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