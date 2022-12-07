Beştepe'de anayasa toplantısı

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan ve geçen hafta milletvekillerinin imzasına açılan anayasa değişikliği teklifine ilişkin Beştepe'de toplantı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanı başdanışmanları Yavuz Atar ve Mehmet Uçum katılıyor.

TEKLİFİN AYRINTILARI

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber yayınına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 24. maddesine 2 fıkra ekleneceğini söylemişti.



Düzenlemelerin neler getireceğini anlatan Bozdağ, birinci fıkranın ''Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hzimetlerden yararlanılması hiçbir kadının başının açık veya örtülü olması şartına bağlanamaz'' şeklinde olacağını belirtmişti.



Bozdağ'ın açıklamasına göre maddeye eklenecek ikinci fıkrada "Hiçbir kadın dini inancı nedeniyle başını örtmesi, tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim, çalışma, seçme-seçilme siyasi faliyette bulunma kamu hizmetleri ile diğer temel hak ve hürriyetleri kullanmaktan hiçbir suretle yoksun bırakılamaz" ifadeleri yer alacak.



"AİLE KADIN İLE ERKEĞİN EVLENMESİYLE KURULUR"



Teklif, Anayasa'nın 41. maddesinde de değişiklik öngörüyor. Bu düzenlemenin de ailenin korunmasıyla ilgili önemli bir konu olduğunu söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:



''Birinci fıkrası aile, Türk toplumunun temelidir. Aile birliğinin kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulabilir ve ve eşler arasında eşitliğe dayanır şeklinde değiştiriliyor.''



Geçen hafta imzaya açılan teklifin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu başörtüsü teklifine karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.