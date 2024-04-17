Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, 'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı - 1

Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) yönetimindeki beton mikseri çarpıştı.

Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı - 2


İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı - 3

Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...