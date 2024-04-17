Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) yönetimindeki beton mikseri çarpıştı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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