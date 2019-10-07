“Türkiye, Kuzey Suriye’ye kısa süre içinde operasyon yapacak.” Dikkat çeken açıklama, Beyaz Saray’dan geldi.

Yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, DAEŞ'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.



ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DAEŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.



Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DAEŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi. ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere göre de bu rakam 10 bin civarında.

ABD MEDYASI: SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİNİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, konuya ilişkin ABD medyasının ilk reaksiyonunu aktardı. Günay, ABD medyası ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde Donald Trump'ın ve Beyaz Saray'ın yine Pentagon'a sormadan bir yazılı açıklama yaptığının konuşulduğunu belirtti. Haberlerde, 'Pentagon'un Suriye demokratik güçlerinin desteklenmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin orada bulunmaya devam etmesi gerektiğini' söylediğinden bahsediliyor. Bazı köşe yazarları da ABD'nin Suriye demokratik güçlerini yüz üstü bıraktığını belirtiyor.

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