Beyazıt'taki çatışmada öldürülmüştü: Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade davasında karar

İstanbul Adliyesi 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıkların bir kısmı SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferit Çakırtaş hakkında iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan toplam 20 yıl, sanıklar Polat Öztürk, Kerim Öztürk, Eyüp Can Asma hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl, sanıklar Gürsel Korkular ve Ali Can Çalışkan hakkında '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan 2 yıl, sanık Bülent Kandöre hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.



BEYAZIT'TA SİLAHLI ÇATIŞMA



Beyazıt, Çadırcılar Sokak üzerinde 23 Mayıs 2022'de meydana gelen yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T. ağır şekilde yaralanmıştı.

Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alınmış tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Dadashzade hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.