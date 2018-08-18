İstanbul Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çengeldere Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde, Tülay İ. idaresindeki otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken takla attı.
Sürücü Tülay İ. ve yanındaki Eda G. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Beykoz'da bir otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
İstanbul Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.