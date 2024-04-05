Beykoz'da trafik tartışmasında saldıran sürücü hastanelik oldu

TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde iddiaya göre trafikte iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

Sürücüler emniyet şeridine girerek araçlarından indiler. Aracından inen sürücülerden biri diğer sürücüye saldırmak için koştu.

Saldıran sürücü, aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek bayıldı. Yere düşen sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer sürücü ifadesi alınmak üzere Paşabahçe polis merkezine götürüldü. İki sürücünün birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

İki sürücü arasında yaşanan trafik kavgasını başka araçtakiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.