Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi'nde korkutan yangın: 10 çocuk tahliye edildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı Çocuk Destek Merkezi binasının en üst katında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 10 çocuğu itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye etti.