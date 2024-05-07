Beylikdüzü’nde gaspçılardan pompalı tüfekli saldırı

İstanbul Beylikdüzü’nde 2 şüpheli, sokakta yürüyen 1 kişiyi gasp etmeye çalıştı. Şüphelilerden biri kaçan kişinin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Pompalı tüfekli saldırgan polis tarafından yakalandı. Polis, diğer şüpheliyi arıyor.

Beylikdüzü’nde gaspçılardan pompalı tüfekli saldırı

Beylikdüzü’nde 2 şüpheli, sokakta yürüyen 1 kişiyi gasp etmeye çalıştı.

Olay, pazartesi gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi’ndeki Kartal Sokak’ta meydana geldi.

Süleyman K. ve arkadaşı, sokakta yürüyen 1 kişiyi gasp etmeye çalıştı.

Kaçmaya başlayan kişiyle şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Beylikdüzü’nde gaspçılardan pompalı tüfekli saldırı - 1

Süleyman K. kaçan kişinin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, pompalı tüfekle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli Süleyman K. gözaltına alındı.

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