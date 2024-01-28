Beylikdüzü’nde park halindeki araçtan 400 bin liralık hırsızlık

Beylikdüzü’nde bir araçtan 400 bin liralık çocuk kıyafeti çalındı.



Olay, 05 Ocak Cuma günü saat 02.00 sıralarında, Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, N.H. adlı kişi, yaklaşık 400 bin lira değerinde, kıyafet ve tekstil ürünlerini aracına yükledi. Ardından aracı park ederek evine gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde H.İ. adlı şüpheli, otomobil ile gelerek kıyafet yüklü hafif ticari aracın yanında durdu. Şüpheli hırsız, ticari aracın içinde gözüne kestirdiği çocuk kıyafetlerini kendi otomobiline yükleyerek olay yerinden kaçtı.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından plakası tespit edilen Şüpheli H.İ., 23 gün sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli H.İ. polis merkezindeki incelemenin ardından adliyeye sevk edildi.