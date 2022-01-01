Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: 10 yaralı

E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 01.01.2022 - 03:23 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 04:14

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: 10 yaralı

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaşlar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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