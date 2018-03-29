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Bilecik'te kobra zehri operasyonu

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Bilecik'te yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 253,1 gram ağırlığında iki tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu öğrenilen olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te jandarma ekipleri, bazı kişilerin yurda Ukrayna'dan kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini, ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Osmaneli ilçesi eski İznik-Sakarya karayolunda durduruldu.

Araçta narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, arka koltuktaki paspasın altına zulalanmış, peçetelere sarılmış ve tüplere konulmuş halde toplam 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

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