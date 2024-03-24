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Bilecik'te otobüs kontrolden çıktı: 14 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otobüs kontrolden çıktı. Kazada otobüste bulunan14 yolcu yaralandı.

Bilecik'te otobüs kontrolden çıktı: 14 kişi yaralandı

Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden 45 yaşındakiğ  S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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