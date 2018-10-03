Bursa'dan Bozüyük istikametine giden Serkan Özkan'ın (34) kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Ekrem Güven (58) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Serkan Özkan ile aynı araçtaki Kaan Memiş (22) olay yerinde hayatını kaybetti, Ersoy Erdinç (17) ise ağır yaralandı.
Yaralı Ersoy Erdinç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Serkan Özkan ve Kaan Memiş'in cenazeleri, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bilecik'te otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın Bozüyük ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bursa'dan Bozüyük istikametine giden Serkan Özkan'ın (34) kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Ekrem Güven (58) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.