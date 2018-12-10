TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Çin, Kırgızistan ve İran'ı kapsayan gezisinden Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Olası İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığıyla ilgili sorulara, "Kader çizgimizden kaçış yok" yanıtını veren TBMM Başkanı Yıldırım; adaylık söz konusu olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmaya gerek olmadığı mesajını verdi.



Binali Yıldırım, ''İstanbul'un bazı ilçelerindeki adaylara itiraz ediyor'' şeklindeki iddialara da "Tebessüm ederek izliyorum, ben bunları ne zaman söylemişim diye de kendi kendime soru soruyorum" sözleriyle tepki gösterdi.



Hiçbir zaman görev talep etmediğini söyleyen Yıldırım, "Önemli olan ülkenin refahı için çalışmak. Bundan sonra da ülkemize konumumuz ne olursa olsun hizmet etmeyi kutsal bir görev olarak biliyoruz" diye konuştu.

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