imsakiye

Bingöl'de tipide mahsur kalan avcılar helikopterle kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasına ava giden avcılar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalınca helikopterle kurtarıldı.

Bingöl'de tipide mahsur kalan avcılar helikopterle kurtarıldı

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında ava giden 2 kişi, yoğun ve tipi nedeniyle sığındıkları boş bir evde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD,112 Acil Sağlık, Özel İdare ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

İki kişi, mezraya inen helikopterle kurtarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...