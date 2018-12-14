"Bir kadının gece yarısı sokakta ne işi var" savunmasına Yargıtay'ın yanıtı

"Kadının gece yarısı sokakta ne işi var?,

Rızası vardı,

Ben Türk ve Müslümanım, kendisi yabancı,

Benim inancıma göre regl kadınla ilişkiye girilmez"

Yukarıdaki ifadeler, geçen yıl Ankara'da saat 23.00'te halk otobüsüne binen yabancı asıllı bir kadına karşı tecavüz, gasp ve tehdit suçlarıyla yargılanan sanık şoför İbrahim Tuncay'ın savunmalarıydı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberinde, istinafın da onadığı Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 34 yıl 8 aylık hapis cezası, sanık ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platrofmu tarafından Yargıtay'a taşınmıştı.

Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi kararını verdi. Hem sanığın hem de platformun başvurularını reddededen daire, bir kadının istediği saatte sokağa çıkma hakkı olduğunu ve bunun devletin güvencesinde bulunduğunu vurgulamış oldu.

Mağdurun avukatından, sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan ayrıca ceza verilmesinin hatalı olduğu açıklaması geldi.