Birol Güven kimdir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in hayatı

Birol Güven, 1964 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldi. Film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmendir.



Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikaye yazma hobisini 1997 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı.



Senaryo yazarlığında kısa sürede başarı gösteren çeken Birol Güven, Gani Müjde'yle birlikte 1996 senesinde bir şirket kurdu. Birol Güven daha sonra eşi Burcu Güven ile birlikte şirketin ismini değiştirerek Made in Turkey (MinT) yaptı.



1999 yılında "Ayrılsak da Beraberiz", 2002 yılında ise "Çocuklar Duymasın" dizisini gerçekleştirdi. Bu iki televizyon dizisi de Türk seyircisi tarafından yoğun ilgi gördü. Bu dizilerin ardından "En Son Babalar Duyar" dizisiyle seyircilerin beğenisini kazanmaya devam etti.



Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım atan Birol Güven, ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi ile 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı.



Daha sonra da birçok dizi yazıp yöneten başarılı yapımcı, halen dizi ve sinema filmi projelerine devam etmektedir.



Birol Güven'in Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları da bulunmaktadır.