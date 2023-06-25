Bismil’deki arazi katliamında 7 tutuklama daha

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak 7 kişi daha tutuklandı.



Olay, 15 Haziran sabahı Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç yaşamını yitirdi.



Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı.



Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale ile söndürüldü. Kavgada ölenler, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Gözaltına alınan ve 20 Haziran’da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., T.T. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 Haziran’da da dosyaya şüpheli sıfatıyla eklenen ve hastanede tedavisi sona eren yaralılardan M.A. ile A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, tutuklandı. 4 kişi ise serbest bırakıldı. 7 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Yürütülen soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan 10 kişi, bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü ise serbest bırakıldı.



Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13’e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.