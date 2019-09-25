Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Ahlat-Tatvan karayolu üzerinde meydana gelen kazada Maşallah Bozan yönetimindeki otomobille Tekin Sevinğci yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada Maşallah Bozan ile eşi Leyla Bozan ve bir çocuk hayatını kaybederken, yanlarında bulunan 3 kişi ise yaralandı.
Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
Öte yandan, olay yerine gelen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat kazayla ilgili bilgi aldı.