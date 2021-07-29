Bodrum Güvercinlik yangını kısmen kontrol altına alındı

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.



Türkiye'nin 7 ilinde süren orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin tahliye edildiğini açıkladı. Otelde kalan vatandaşlar, kara yolunun tehlikeli olması nedeniyle deniz motoları plajdan aldılar.

Bölgeden gelen son durum bilgilerine göre yangın kısmen kontrol altına alındı.

ALEVLER İKİ OTELİN BAHÇESİNE KADAR DAYANDI



Ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.



Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.



Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi.



Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.



Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS: 2 BİNE YAKIN MİSAFİR GÜVERCİNLİK SAHİLİNE TAŞINIYOR



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınla ilgili incelemelerde bulunup, açıklama yaptı.

Başkan Aras, "Yangın Kuyucak tarafında başladı ve Güvercinlik bölgesine doğru iki büyük otelimize yaklaştı. Otelin sınırlarına girdikten sonra oteller tahliye edilmeye başlandı ancak otellerin karayolu da yangından etkilendiği için deniz tarafından teknelerle toplam 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşınıyor. Can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim en büyük tesellimiz. İnşallah da olmaz" dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Bodrum Başsavcılığı, Güvercinlik'te ormanlık alanda başlayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DİDİM'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN



Bodrum'la eşzamanlı olarak Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.



Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakınında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.