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Bodrum’da 37 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 kaçak göçmen de kurtarıldı.

Bodrum’da 37 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Mart saat 06.20'de Bodrum açıklarında lastik botta kaçak olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 3’ü çocuk, 37 kaçak göçmeni yakaladı.

Ekipler aynı tarihte saat 07.15’te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 5’i çocuk, 34 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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