Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Gençlere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Başvuruların ardından stajyer havuzu iş verenlerin erişimine açıldı. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Ulusal Staj Programı başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Ulusal Staj Programının üniversiteli öğrencilere sağladığı imkanlara ilişkin bilgi verdi.Bu sistemin yılın belli tarihlerinde duyurulduğunu ve staj başvuruların alındığını aktaran Atay, 4 yıl önce başlayan programın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Atay, " sayımız 415 bin. Geçen yıl 179 bin stajda kapatmıştık. Bu yıl 200 bini geçmeyi geçmeyi hedefliyoruz. Bu sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi öğrencinin hiçbir demografik bilgisini kurumlar şirketler göremiyorlar. Önemli olan sahip oldukları yetkinlikleri becerileri ya da beceri setleri önemli" dedi.

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı - 1

İŞVERENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor. Bu sayede, gençler kendilerine gelen teklifler arasından seçim yaparak, staja başlayabilecek. Program gençlerin istihdamına da katkı sağlıyor.

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