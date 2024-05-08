Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Ulusal Staj Programı başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Ulusal Staj Programının üniversiteli öğrencilere sağladığı imkanlara ilişkin bilgi verdi.Bu sistemin yılın belli tarihlerinde duyurulduğunu ve staj başvuruların alındığını aktaran Atay, 4 yıl önce başlayan programın çok ilgi gördüğünü söyledi.



Atay, "Başvuru sayımız 415 bin. Geçen yıl 179 bin stajda kapatmıştık. Bu yıl 200 bini geçmeyi geçmeyi hedefliyoruz. Bu sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi öğrencinin hiçbir demografik bilgisini kurumlar şirketler göremiyorlar. Önemli olan sahip oldukları yetkinlikleri becerileri ya da beceri setleri önemli" dedi.