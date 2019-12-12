Bodrum'da İrlandalı kadın 45 tabancayla yakalandı

Alınan bilgilere göre, Bodrum KOM ekipleri yabancı plakalı bir aracın Bodrum Limanı'ndan Kos Adası'na çıkış yapacağı ve araç içerisinde yüklü miktarda kaçak malzeme olabileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. İngiltere plakalı aracı tespit eden ekipler Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda, güvenlik araması yaptı.

Yapılan detaylı arama neticesinde, sol lastik bagaj boşluğunda şeffaf poşete bantlarla sarılı 15 adet, arka tampon içinde zulalanmış 13 adet, sağ bagaj arka çamurluk kısmında zulalanmış 17 adet olmak üzere toplamda 45 adet tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan KOM ekipleri gözaltına alınan araç sürücü Kuzey İrlanda vatandaşı kadını işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.



Zanlı kadın Bodrum Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.