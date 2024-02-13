Bodrum'da ''Kızıl cin'' görüntülendi

Muğla Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı.

Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos-Fethiye arasında etkili olan ve ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.