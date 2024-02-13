Bodrum'da ''Kızıl cin'' görüntülendi

Muğla Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı.
Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos-Fethiye arasında etkili olan ve ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.
''KIZIL CİN'' NEDİR?
''Kızıl cin''in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, şöyle devam etti:
"Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl cin'i oluşturuyor.''
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