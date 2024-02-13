Bodrum'da ''Kızıl cin'' görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı. ''Kızıl cin''in, fırtına bulutlarının içinde meydana gelen elektrik boşalmaları sonucu oluştuğu belirtiliyor.

Bodrum'da ''Kızıl cin'' görüntülendi
Kızıl Cin (Red Sprite) nedir, ne zaman görülür?

Kızıl Cin (Red Sprite) nedir, ne zaman görülür?

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Muğla 'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı.

Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos-Fethiye arasında etkili olan ve ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.

Bodrum'da ''Kızıl cin'' görüntülendi - 1

''KIZIL CİN'' NEDİR?

''Kızıl cin''in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, şöyle devam etti:

Bodrum'da ''Kızıl cin'' görüntülendi - 2

"Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl cin'i oluşturuyor.''

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