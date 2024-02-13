Kızıl Cin (Red Sprite) nedir, ne zaman görülür?

Kızıl Cin (Red Sprite) bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada gündem olan hava olayının ne olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Kızıl Cin (Red Sprite) nedir, ne zaman görülür?

Kızıl Cin (Red Sprite) nedir, ne zaman görülür?

Red Sprite bilinen adıyla Kızıl Cin, yıldırım deşarjlarının atmosferin üst katmanlarına kadar ulaştığı bir atmosferik olaydır. Kırmızımsı renkte bir ışık patlaması ile kendisini gösterir. Red Sprite'lar, genellikle çok kısa bir süre için (milisaniyeler içinde) meydana gelen parlak ve karmaşık bir şekil alabilirler.

Genellikle altta yatan bir fırtına bulutu ile yer arasındaki pozitif yıldırım deşarjlarıyla tetiklenirler.

İLK OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ TARİH

Kızıl cin ilk kez 1980'lerde gözlemlendi. Ancak genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden üzerinde durulmadı.

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