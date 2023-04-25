Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum döken inşaat firmasına 67 bin lira para cezası kesildi.

Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya ceza

Bodrum Belediyesi, Torba Mahallesinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden zabıta ekipleri, beyaz kumun döküldüğünü tespit edip, firma hakkında tutanak düzenlendi.

Ekipler, bölgedeki kumun kaldırılmasını istedi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na durumu bildirdi.

Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya ceza - 1

Beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine de beton bloklar yerleştirildi.

Bodrum Belediyesi ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında firmaya 67 bin lira para cezası kesti. Dökülen kum ise zabıta ekiplerinin kontrolünde iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı.

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