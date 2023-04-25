Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya ceza

Beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine de beton bloklar yerleştirildi.

Bodrum Belediyesi ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında firmaya 67 bin lira para cezası kesti. Dökülen kum ise zabıta ekiplerinin kontrolünde iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı.